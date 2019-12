Morcheeba de retour en mars 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe culte de la scène Trip-Hop anglaise, Morcheeba, sera en concert lundi 23 mars 2020 au Bikini de Toulouse.

Pionnier de la scène Trip-Hop anglaise avec 8 albums à son actif, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, MORCHEEBA est de retour sur scène ! Après une tournée 2018, complète partout des semaines en amont, et une tournée des festivals en 2019, le groupe revient en 2020. Skye Edwards et Ross Godfrey, les membres fondateurs du groupe, ont annoncé le grand retour de MORCHEEBA sur scène à l’occasion de la sortie de leur nouvel album, « Blaze Away », paru le 1er juin 2018 chez Verycords. Ils seront donc de retour en mars 2020 au Bikini.

Pour le plus grand bonheur des fans, le groupe interprétera quelques nouveaux morceaux extraits de « Blaze Away » et jouera également ses célèbres tubes tels que « Otherwise », « The Sea », ou encore « Rome Wasn’t Built In A Day », … Cette tournée s’annonce donc pleine de surprises et de nouvelles sonorités !

Morcheeba en concert à Toulouse

Lundi 23 mars 2020

Le Bikini

Réservations : www.bleucitron.net