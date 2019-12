L’humoriste Ines Reg en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nouveau phénomène de l’humour Inès Reg s’offre un Zénith Toulouse le samedi 23 janvier 2021.

C’est l’humoriste phénomène ! Inès Reg cartonne sur les réseaux sociaux avec notamment une vidéo aux 2 millions de vues. Avant les blagues, Inès voulait être avocate mais quitte tout pour le Cours Florent. Au fond d’elle, le stand up commence à faire sa place. Sa soeur lui lance le défi d’écrire un spectacle et de le jouer pendant deux mois au Petit Théâtre du Gymnase de Paris.Si ça marche, elle doit se lancer. Et au final, le carton ne fait que commencer puisqu’elle sera à Toulouse en 2021 pour un Zénith. Bref, artiste à suivre !

Inès Reg en spectacle

Samedi 23 janvier 2021

Zénith Toulouse Métropole

En vente sur Box Office 0534311000 et sur le www.box.fr/fiche/ines-reg-2/242390