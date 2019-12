La TEUF de Toulouse dévoile sa programmation

Partager Facebook

La TEUF de Toulouse, le festival toulousain des Chevaliers du Fiel, a dévoilé une programmation humour et musique pour sa 7e édition qui aura lieu du 11 au 13 juin 2020 au Palais des Sports. Romeo Elvis, Gad Elmaleh, Plein Phare, Joris Delacroix, Bon Entendeur et Youssoupha seront au rendez-vous !

Le Toulouse Eclectic Urban Festival de Toulouse, alias TEUF de Toulouse, propose donc trois soirées hautes en couleurs les 11,12 et 13 juin 2020 au Palais des Sports de Toulouse.

Pour la première soirée, l’humour sera au rendez-vous avec Gérémy Crédeville, Les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.

Le Lendemain, place à une soirée Electro avec Plein Phare, Joris DElacroix, Joachim Pastor et Sam Paganini.

Enfin , pour clore le festival, grande soirée avec Youssoupha, Bon Entendeur et Roméo Elvis en têtes d’affiches.

Et grande nouveauté pour cette édition : un village d’animations, créatif et gourmand accompagnera la TEUF autour du Palais des Sports.

La billetterie est ouverte sur www.teuftoulouse.fr/fr/billetterie