Montauban : Grande collecte d’archives privées

La ville de Montauban organise une grande collecte d’archives privées « Histoire et patrimoine religieux de Montauban ».

Vous avez des archives liées à l’histoire ou patrimoine religieux de la ville (dessins des temples détruits, cartes postales représentant les lieux de culte, écrits, photos de cérémonies…), qu’elles soient protestantes ou d’une autre confession ? Vous pouvez participer à la grande collecte [email protected] ou au 05 63 66 12 17.

Le communiqué de presse : L’histoire de Montauban a été marquée par l’importance de la Réforme. Cette histoire commence au XVIe siècle, dans un climat de tension religieuse importante, alors que les croyants sont effrayés et que le clergé catholique est très critiqué. Parallèlement, l’humanisme a encouragé un retour aux textes originels, qui sont étudiés, imprimés et diffusés dans toute l’Europe. Luther, en 1517, critique ouvertement l’Eglise catholique. Il finira par créer une autre Eglise, Réformée, reposant sur une foi quotidienne, appuyée sur la lecture de la Bible en langue courante, que chacun des croyants est alors en mesure de connaître, de comprendre et de commenter. Ses idées se répandent rapidement en Europe.

En 1559, les premiers cultes, alors secrets, ont lieu à Montauban. La population est rapidement convertie à la nouvelle religion qui va bientôt définir la ville.