Ligue 2 : Le Toulouse FC à Sochaux pour retrouver la seconde place

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 2, le TFC se déplace à Sochaux (7e) pour poursuivre sa série de 10 matchs d’invincibilité et retrouver sa place de dauphin.





Toulouse a laissé sa 2e place au classement à Clermont en attendant d’affronter Sochaux. Avec une série de 10 matchs sans défaite en championnat. Et la semaine c’est bien passée avec une victoire en Coupe de France face à Niort (1-0). Car la seconde place est primordiale cette saison comme le rappel le coach toulousain : « La difficulté de ce championnat de L2 , c’est qu’il n’y a que deux places pour monter. Car derrière, tout est fait pour que le club de L1 barragiste reste en L1. Il faut rester vigilants, lutter constamment contre le relâchement! »

Cette rencontre sera aussi le début d’une série de 4 déplacements sur les 5 prochains matchs (en comptant la Coupe de France à Bordeaux) pour Toulouse. Les organismes vont être solliciter et le staff toulousain va devoir se préparer à tout. Sachant que ce lundi, il faudra prendre les points de la victoire pour s’offrir une marge de manoeuvre.

A Sochaux, seule la victoire compte. « On va se déplacer pour gagner, comme lors de chaque match. Je n’aime pas revenir sur les matchs aller, nous n’avons plus la même équipe et le FC Sochaux a élargi sa palette de jeu. Ils sont toujours redoutables en contre, plus joueurs… Ce sera dur. » préviens le coach Patrice Garande.

Sochaux n’est pas au mieux. Les lionceaux pointent à la 7e place mais soufflent le chaud et le froid cette saison avec une dernière défaite la semaine passée. A noter que Sochaux cale face aux Top 5 du championnat et Toulouse va devoir en profiter pour maintenir sa série de 10 matchs sans défaite ce lundi en terres sochaliennes.

Pour cette rencontre, Patrice Garande pourra compter sur le retour de Rhys Healey, élu meilleur joueur de Ligue 2 en décembre dernier.

Le groupe :

Gardiens

Maxime Dupé – Florentin Bloch

Défenseurs

Kelvin Amian – Bafodé Diakité – Ruben Gabrielsen – Deiver Machado – Steven Moreira – Anthony Rouault

Milieux

Amine Adli – Brecht Dejaegere – Moussa Diarra – Manu Koné – Sam Sanna – Stijn Spierings – Branco van den Boomen

Attaquants

Janis Antiste – Vakoun Bayo – Rhys Healey

Sochaux – TFC

Lundi 25 janvier à 20h45

En direct sur Bein Sports