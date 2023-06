Montauban. Cet été, deux expositions au Musée Ingres Bourdelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le musée Ingres Bourdelle de Montauban (82) ouvrira le 8 juillet prochain ses deux expositions-événements de l’été : Bourdelle, la Mémoire des Objets et Un Miroir du Monde.

Cet été, direction Montauban pour découvrir deux expositions événements. Au rez-de-chaussée, le musée nous invite à un magnifique voyage en immersion au cœur de l’intimité de l’enfant chéri du Pays : Émile-Antoine Bourdelle. Tandis que dans les sous sols médiévaux, Anne et Patrick Poirier investissent les lieux avec une installation monumentale inédite. Deux évènements artistiques à inscrire dès maintenant dans tous les agendas estivaux !

BOURDELLE, LA MÉMOIRE DES OBJETS

Intitulée « Bourdelle la mémoire des objets », la grande exposition de cet été 2023 réalisée avec le soutien exceptionnel du musée Bourdelle de Paris, nous transporte dans l’univers de l’un des sculpteurs français les plus importants de son époque.

À travers une sélection de 150 œuvres et objets (photographies, croquis, tenues, outils, etc.) issus de son atelier et de son appartement, l’exposition met en lumière le quotidien de Bourdelle, son histoire, ses goûts artistiques, son travail…

Abritant la plus importante collection d’œuvres de Bourdelle en région (70 sculptures et une centaine de pièces graphiques), le musée Ingres Bourdelle avec cette exposition offre une véritable découverte de la sphère secrète de l’artiste et de sa relation à l’art et aux autres.

UN MIROIR DU MONDE

Depuis 2019, la salle du Prince Noir, située dans les sous-sols du musée, accueille des artistes contemporains. Après Miguel Chevalier, Georges Rousse et Speedy Graphito, Anne et Patrick Poirier s’approprient, à leur tour, cet espace monumental du 14ème siècle avec une installation inédite.

Pour la première fois, l’ancienne prison est également investie. À travers ces deux installations, le duo métamorphose les lieux et nous invite à porter un nouveau regard, non seulement sur les vestiges remarquables d’une époque révolue, mais aussi par leur dimension métaphorique, sur le monde actuel.

Informations et réservations sur le site du musée :

www.museeingresbourdelle.com