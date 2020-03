[Mise à Jour] Coronavirus – Les événements annulés ou reportés à Toulouse

Partager Facebook

En raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, plusieurs événements, concerts ou rencontres sportives vont être reportés, annulés ou parfois maintenus. Toulouse Blog a décidé de vous dresser la liste des événements impactés par la décision d’interdire tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes prise par le gouvernement.

A Toulouse, plusieurs salles et lieux sont directement touchés par cette mesure. En effet, le Zénith de Toulouse ( 11 000 places), le Phare (3500 places), le Bikini (1499 places), le Bascala ( 1800 places), la Halle aux grains ( 2500), l’Odyssud Blagnac (1050 places) oui encore le CAsino Barrière (1200 places) sont touchés. Sans compter les salons au Parc des Expositions ou les rencontres sportives. Etat des lieux à Toulouse.

Au Bikini

Suite à l’annonce hier du gouvernement d’interdire les regroupements de plus de 1000 personnes en milieu confiné, le Bikini, qui compte une jauge de 1499 spectateurs, a du prendre des dispositions. Sont reportés :

Caravan Palace (12 mars)

Chinese Man (19 mars)

IAM (24 mars) www.lebikini.com

Au Zénith de Toulouse

Alain Souchon le 12 mars en attente

La Pat-Patrouille le 15 mars en attente

Dadju prévu le 17 mars reporté au 02 octobre 2020

Claudio Capéo le 19 mars en attente

Norman le 20 mars en attente

Christophe Maé le 21 mars reporté au 27 octobre 2020

Le Grand Bleu prévu le 24 mars en attente

Gims prévu le 25 mars reporté au 19 juin 2020

Niska prévu lé 26 mars en attente

La Nuit du printemps du Rire prévu le 27 mars reporté au 3 juin 2020

Casino Barrière

Maxime Gasteuil prévue le 10 avril au Casino Barrière est reportée le Samedi 13 juin 2020 à 20h30 La date du spectacle Rock The Ballet prévue le 18 mars au Casino Barrière de Toulouse est reportée le Mardi 29 septembre 2020 à 20h30.

Au Bascala de Bruguières

Rock Legends prévu le 13 mars est reporté à une date ultérieure

Elsa Esnoult est maintenu le 14 mars



Festival Echos & Merveilles (prévu du 9 au 13 avril) a décidé d’annuler la partie extérieure du festival, seuls les concerts à l’intérieur de la salle sont maintenus. Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/echosetmerveilles/posts/2552698038303424?tn=K-R

Halle aux Grains

Le concert de l’orchestre national du Théâtre du Bolchoi / Tugan Sokhiev du 10 au jeudi 12 mars est annulé

Odyssud Blagnac

Pas d’annulation pour le moment selon un communiqué : « En application des instructions ministérielles du 8 mars 2020, nous garantissons que le nombre de personnes présentes dans la Grande Salle d’Odyssud pour chaque représentation restera inférieur à 1 000. L’ensemble de nos spectacles est donc maintenu. »

Parc des Expositions

Prévu du 13 au 15 mars 2020,le Salon Vins & Terroirs de Toulouse est reporté au 5,6 et 7 juin prochain au Parc des Expositions en raison de l’épidémie de Coronavirus. Plus d’informations : www.salon-vins-terroirs-toulouse.com

Salon de l’Erotisme du 13 au 15 mars reporté à l’automne

Salon TAF prévu du 13 au 15 mars est reporté à l’automne

TFC – Metz samedi 14 mars

Huis-clos ou 1 000 personnes. Décision à venir

FENIX Toulouse

En raison des restrictions gouvernementales concertant l’organisation des manifestations rassemblant plus de 1000 personnes pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus, le match opposant le FENIX Toulouse à Nantes est provisoirement suspendue. Et non annulé. La Ligue annoncera dans les prochains jours quand aura lieu la rencontre comptant pour la 19e journée de Lidl Starligue.

Volley

Le Final Four de la Coupe de France doit avoir lieu les 14 et 15 mars au Palais des Sports. Aucune décision n’est encore prise. L’idée étant pour le moment de maintenir mais à huit-clos partiel (1000 personnes) ou total.