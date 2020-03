Coronarivus : Le match FENIX Toulouse – Nantes suspendu !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le match FENIX Toulouse – Nantes, prévue le 18 mars 2020, pour le compte de la 19e journée de Lidl Starligue a été suspendue.

En raison des restrictions gouvernementales concertant l’organisation des manifestations rassemblant plus de 1000 personnes pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus, le match opposant le FENIX Toulouse à Nantes est provisoirement suspendue. Et non annulé. La Ligue annoncera dans les prochains jours quand aura lieu la rencontre comptant pour la 19e journée de Lidl Starligue.