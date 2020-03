Concours – Gagnez vos places pour l’Eskisse Tour à Toulouse !

Partager Facebook

L’association Regarts présente l’Eskisse Tour ce jeudi 12 mars au Rex de Toulouse. Soit la découverte de nouveaux artistes français. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

L’Eskisse Tour est une tournée de trois nouveaux artistes français. A Toulouse, Regarts organise donc une soirée au Rex en compagnie de Ian Caulfield, Arthur Ely et Météo Mirage. Pour l’occasion, Toulouseblog et Regarts vous offrent des places !

La programmation :

Ian Caulfield

Derrière un nom mystérieux se cache toujours une histoire. L’histoire de Ian Caulfield est de celles qu’on vit avec mélancolie.

Comme tout droit sorti d’un film de Gus Van Sant période Paranoïd Park ou encore de Tim Burton période Big Fish, c’est par sa voix rauque et juvénile, sa guitare, des boîtes à rythmes hip-hop et des synthés enfantins que ce jeune d’origine Rémoise nous conte ses romances de gamin rêveur et désabusé.

Arthur ELY

Révélation du chantier des Francofolies de La Rochelle en 2019, Arthur ELY est un jeune strasbourgeois de 23 ans. En constant aller-retour entre noirceur et humour, ces morceaux témoignent magnifiquement de la porosité actuelle entre rap et chanson. Son premier album « En 3 Lettres » sorti à la rentrée est la compilation parfaite de sa palette artistique et prend toute son ampleur sur scène.

Météo Mirage

Oscillant entre accents résolument rock et envolées synthétiques, le groupe pose ses mots. Dans la langue de Molière et avec le souffle des grands soirs, il navigue entre récits rageurs et détours oniriques. Le tout forme un bloc aux contours irréguliers et aux facettes multiples. Un objet impossible labellisé JoliePsyPop.

Eskisse Tour

Jeudi 12 mars

Rex de Toulouse

Billetterie : https://regarts.festik.net/sonartour/fr-fbd