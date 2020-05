Milan Presse explique les gestes barrières aux Maternelles et aux Primaires

Pour accompagner les enfants sur le chemin de l’école, l’entreprise de Toulouse Milan Presse a créé deux posters, pour la maternelle et le primaire, expliquant les gestes barrières aux élèves.

Pour l’école maternelle :

Les gestes barrières présentés par Tiloulou, le copain des petits.

Pour un jeune enfant, les gestes barrières, c’est compliqué à appréhender, accepter et appliquer. D’où la nécessité d’un médiateur qui prenne la forme d’un héros complice et attentionné.

Dans ce poster, Tiloulou, le héros du mensuel Toupie, écolier de maternelle comme les enfants à qui il s’adresse, explique, met en pratique et, surtout, donne des astuces pour rendre ces contraintes vivables au quotidien. Comme chanter pour évaluer le temps d’un bon lavage de mains, se dire des mots gentils quand on brûle d’envie de se prendre la main,ou jouer à des jeux de récréation différents de la marelle et du ballon.

Téléchargez ici : https://www.milanpresse.com/wp-content/uploads/2020/05/Tiloulou-gestes-barrieresDEF-1.pdf

Pour l’école primaire et le collège :

Des défis à relever pour rassurer les élèves et les aider à intégrer les bons gestes.

Si retourner à l’école est une joie pour beaucoup d’enfants, il ne faut pas sous-estimer l’inquiétude que cette « drôle de rentrée » peut occasionner. Pour mettre à distance la peur, les enfants ont besoin de quitter la passivité pour être dans l’action. C’est dans cette idée que le magazine 1jour1actu propose un poster à destination des écoliers sous forme de défis à relever.

Défi n°1 : cap de rester à distance en toutes circonstances ?

Défi n°2 : cap de garder les mains propres toute la journée ?

Défi n°3 : cap de ne partager aucun objet ?

Chaque défi, sera l’occasion de décrire les mesures mises en place à l’école et les moyens de les respecter.

Au final, la lecture du poster permettra aux enfants :

• De connaître les nouvelles règles sanitaires propres à l’école • De comprendre à quoi servent ces règles

• D’être motivés pour les suivre !

Téléchargez ici : https://www.milanpresse.com/wp-content/uploads/2020/05/Poster-gestes-barrieres-1j1a.pdf

Ces deux posters sont proposés aux enseignants en accès libre : https://www.milanpresse.com/les-actus/gestes-barrieres-poster