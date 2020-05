Toulouse. 6e édition  » Des fleurs sur mon mur « 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

6e edition des Fleurs sur mon mur à Toulouse

Jusqu’au 5 juin, la Mairie de Toulouse propose aux habitantes et habitants de s’inscrire dans une démarche participative de végétalisation des rues avec l’opération « Des fleurs sur mon mur ».

L’objectif est d’embellir les rues de la ville, de favoriser la biodiversité et de créer du lien social. Les habitants sont invités à planter au pied des façades grâce à une fosse creusée et remplie de terre végétale, à fleurir fenêtres et balcons, à végétaliser les pieds d’arbres ainsi que les barrières de ville fixes situés devant leur domicile.

Le formulaire d’inscription sera envoyé aux Toulousaines et Toulousains intéressés. Il suffit d’en faire la demande par mail : desfleurssurmonmur@mairie-toulouse.fr ou par courrier à : Opération « Des fleurs sur mon mur » – Mairie de Toulouse – 1 place du Capitole – 31040 Toulouse. Ils devront retourner à l’une des 2 adresses avant le vendredi 5 juin 2020 le document dûment rempli, en cochant la case concernant la « Charte de végétalisation » et, pour les locataires, de joindre au formulaire une autorisation du propriétaire ou de la copropriété.

Après étude de faisabilité, une réponse sera adressée en septembre 2020 à chaque personne inscrite. Si la réponse est favorable, les participants recevront un passeport de végétalisation, le « PasseFleurs », une liste de plantes et fleurs « durables » adaptées à la ville rose ainsi que des conseils de jardinage.

Les fosses de plantation seront ensuite creusées au pied des façades, remplies de terre végétale par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole et pourront être végétalisées par les participants à l’opération « Des fleurs sur mon mur » 2020.