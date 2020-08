Météo Toulouse : Une grande vague de chaleur arrive cette fin de semaine !

Partager Facebook

Cette fin de semaine, Météo France annonce une nouvelle vague de fortes chaleurs avec des températures très élevés sur Toulouse.

Depuis quelques jours, Toulouse connait des températures ne dépassant pas les 30°. Mais cet épisode va se terminer dans les prochains jours. Météo France annonce un nouvel épisode de fortes chaleurs avec risque de canicule. En effet, dès mercredi, les températures dépasseront les 30° avec des pics ce weekend. du 5 au 11 août, les températures ne descendront pas en dessous de 30°.

La vigilance orange sera instaurée certainement par Météo France mais pour parler de Canicule il faut que les maximales dépassent les 36° et les minimales ne descendent pas en dessous de 21 ° la nuit pendant trois jours consécutifs. Ce qui risque d’être le cas.

Protégez- vous !

Il est donc conseillé aux toulousains de suivre quelques recommandations pour son bien être. Tout d’abord, protégez votre maison en maintenant une température basse ( volets fermés, stores baissés, refroidir les pièces …) Si vous n’avez pas un logement assez frais, passez quelques heures dans des lieux frais de Toulouse comme le parc de la Ramée ou le bord du Canal du Midi par exemple.

Dans un second temps, pensez à vous rafraîchir et vous protéger. Pas de grosses activités physiques par exemple. Il est conseillé de boire régulièrement et de manger des fruits/légumes ainsi que des plats froids. Par ailleurs, il est préférable d’éviter l’alcool.

Plus d’informations en cas de besoin :