Météo. Alerte pour vents violents à Toulouse

Ce jeudi 22 février à partir de 17h, Météo France annonce des vents violents pouvant atteindre les 95 km/h sur Toulouse.

Le département de la Haute-Garonne et Toulouse passent en alerte Vents Violents ce jeudi en fin d’après midi. Pour les toulousains, il faudra respecter plusieurs règles pour garantir sa sécurité et celle de ses proches.

Pensez donc à protéger votre maison et les biens exposés au vent. Limitez les déplacements ce jeudi. Faites attention à la chute d’arbres et d’objets. N’intervenez pas sur les toits ou en hauteur.

Il est possible aussi de constater des coupures d’électricité et de téléphone. La circulation routière peut être perturbée et les véhicules déportés sur la route.

L’alerte devrait courir jusqu’au milieu de la nuit. Pour rester au fait des informations : france.meteofrance.com/vigilance/accueil