A travers plusieurs événements, Toulouse marquera les deux ans de la Guerre en Ukraine

La ville de Toulouse marquera les deux ans de la guerre en Ukraine à travers une série d’événements. Le Capitole sera illuminé aux couleurs ukrainiennes le 24 février au soir.

En soutien à la population ukrainienne avec une pensée toute particulière pour les habitants de Kyiv, ville jumelle de Toulouse depuis 1975, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, participera le samedi 24 février à 10h au rassemblement prévu devant la statue du poète Taras Chevchenko à Compans Cafarelli. Il y déposera une gerbe en hommage aux victimes de la guerre à l’occasion de la date symbolique du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le 24 février au soir, la façade du Capitole sera illuminée aux couleurs de l’Ukraine en signe de solidarité.

La culture sera mise à l’honneur au travers de plusieurs événements organisés en soutien aux propositions des associations ukrainiennes de Toulouse :

• L’exposition “Ukraine Eternelle” à la médiathèque José Cabanis

Les 24 et 25 février également, une sélection de films en réalité virtuelle réalisés par des artistes ukrainiens pendant la guerre sera présentée à la médiathèque José Cabanis. L’exposition immersive éphémère “Ukraine. Eternelle” explore l’histoire de cette guerre et met en avant la résilience du peuple ukrainien, à travers des témoignages poignants et une série d’oeuvres d’art.

Avec Nataliya Velykanova, directrice artistique multimédia et fondatrice de Gate22, un cyber-musée d’arts numériques en réalité virtuelle.

>> Médiathèque José Cabanis, les samedi 24 février de 14h à 19h et dimanche 25 février, de 14h à 18h

• CinéUkraine du 24 février au 2 mars

Le festival CinéUkraine Toulouse propose 5 films, 5 expériences, 5 perspectives. Des films sur la guerre, la vie, l’amour, l’humour, l’art et les Carpates. A voir notamment le mercredi 28 février à 15h, salle du Sénéchal, “Art dans Kyiv en guerre”. En partenariat avec la Mairie de Toulouse dans le cadre du jumelage Kyiv-Toulouse, ces court-métrages du Collectif Babylon 13 retracent cinq portraits d’artistes et leur vécu de la guerre.

>> Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat

• Soirée caritative le 6 mars à 19h30

L’association Ukraine Libre organise avec le concours de Rotary clubs une grande soirée caritative pour les victimes de la guerre en Ukraine. L’intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée sera consacrée à l’achat de matériel de médecine d’urgence pour l’Ukraine.

Au programme de la soirée : Chants ukrainiens, spécialités culinaires ukrainiennes et vente aux enchères caritative. On pourra découvrir également le parcours et le témoignage d’un médecin anesthésiste urgentiste franco-ukrainien, qui se partage entre l’hôpital de Lille et les zones de combat, notamment le front de Bakhmout.

>> Restaurant Le Faubourg 17 rue Paul Charrier 31100 Toulouse

• Convoi de matériel pour les abris anti-bombardements de la ville de Kyiv

Deux ans après le déclenchement de la guerre, la Mairie de Toulouse continue à se mobiliser pour apporter de l’aide à sa ville jumelle ukrainienne, dont les infrastructures énergétiques et résidentielles subissent des bombardements. Au début du mois de mars, en partenariat avec l’association Ukraine Libre, la Mairie de Toulouse fera partir vers Kyiv une semi-remorque avec 10 tonnes de matériel humanitaire : des générateurs, des tables, des chaises et des lits pliants, du matériel de cuisine, de l’éclairage et du chauffage. L’aide humanitaire financée par la Mairie de Toulouse permettra d’accueillir dans les abris anti-bombardement de Kyiv et ses alentours les adultes et les enfants et leur offrir la possibilité de s’abriter, se réchauffer, continuer à travailler et à étudier.

Ce convoi s’ajoutera aux 22 convois humanitaires envoyés en Ukraine depuis février 2022. Toulouse a également multiplié les initiatives pour apporter son soutien au peuple ukrainien par l’accueil de ressortissants, une mobilisation de dons exceptionnelle et des actions de coopération renforcées.