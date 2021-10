Marche des Fiertés, Jazz, Polars du Sud, Juju Fitcats, TO XIII…Que faire à Toulouse ce weekend ?

Ce weekend, du 8 au 10 octobre, grand weekend d’activités dans la ville rose. Entre le Pont Paradize, les Inouis, le Salon de l’Etudiant, Toulouse les Orgues, Jazz sur son 31 ou encore des concerts…Que faire à Toulouse ?

La Marche des Fiertés à Toulouse

Excellente nouvelle ! Reportée au Printemps dernier à cause de la crise sanitaire, puis mis à l’écart du Centre ville pendant un moment, la 26e Marche des Fiertés aura bien lieu ce samedi 9 octobre au coeur de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/la-marche-des-fiertes-cest-bien-ce-samedi-a-toulouse/

Toulouse les Orgues 2021

Le 26e Festival international Toulouse les Orgues s’annonce haut en couleurs ! Du 5 au 17 octobre, le Festival fête ses 25 ans sous le signe de la diversité, de la vitalité et de l’originalité.

> https://www.toulouseblog.fr/festival-place-aux-orgues-a-toulouse/

Juju Fitcats en dédicaces de son livre « Sans Filtre » à la FNAC

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Sans Filtre », Juju Fitcats sera à la FNAC Toulouse Wilson pour une séance de rencontres-dédicaces le 9 octobre prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-juju-fitcats-en-dedicaces-de-son-livre-sans-filtre-a-la-fnac/

Salon des Etudiants

Rendez-vous ce samedi 9 octobre au MEETT de Toulouse pour le salon de L’Etudiant.

> https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-1.html

Jazz sur Son 31

La 35e édition du festival « Jazz sur son 31 » se déroulera du 6 au 17 octobre à Toulouse et dans tout le département.

Après une édition resserrée et adaptée en 2020 en raison de la situation sanitaire, le festival propose à nouveau cette année une riche programmation avec 59 rendez-vous musicaux et festifs dont 37 concerts gratuits dans près de 20 communes du département.

> https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-et-en-haute-garonne-rendez-vous-avec-jazz-sur-son-31/



Toulouse Polars du Sud

Du 8 au 10 octobre 2021, Toulouse Polars du Sud, festival international des littératures noires et policières met à l’honneur les littératures espagnole, italienne, grecque et croate. Le parrain de cette 13e édition est l’écrivain argentin Carlos Salem.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-polars-du-sud-de-retour-en-octobre/

Le Forum des Langues place du Capitole

Le 10 octobre prochain, le Forum des Langues prendra place au Capitole de Toulouse pour une 27e édition.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-forum-des-langues-sinstalle-place-du-capitole/

Week-end des Ailes Anciennes à Blagnac !

Cette manifestation est, pour les Ailes Anciennes, l’occasion de mieux faire connaitre au public sa collection, son œuvre et ses partenaires. Les avions seront présentés exceptionnellement avec des véhicules anciens dont la célèbre « DELOREAN » du film «Retour vers le futur».

> https://www.toulouseblog.fr/week-end-des-ailes-anciennes-a-blagnac/





Les matchs du weekend

> Pro D2 : Nevers-Colomiers ce vendredi 8 octobre 2021

> Top 14 : Stade Toulousain – Section Paloise ce samedi 9 octobre à 17h

> Starligue : Dunkerque – FENIX Toulouse ce samedi 9 octobre 20h

La FINALE du Toulouse Olympique

C’est l’affiche de la grande finale de Championship : TO XIII v Featherstone Rovers ce dimanche 10 octobre à Ernest-Wallon. Coup d’envoi à 19h.

Les Inouïs au Metronum de Toulouse

Ce vendredi 8 octobre, le Metronum de Toulouse accueille la Tournée des iNOUïS avec les lauréats des deux dernières éditions : Annaël, VIKKEN, Merryn Jeann et Leys.

> https://www.toulouseblog.fr/la-tournee-des-inouis-au-metronum-de-toulouse/

Marion Roch pour Détours de Chant 2021

Dans le cadre du festival Détours de Chant, Marion Roch sera en concert au Chapeau Rouge, le centre culturel Saint Cyprien de Toulouse, ce vendredi 8 octobre.

> https://www.toulouseblog.fr/marion-roch-en-concert-ce-vendredi-a-toulouse/

Sinsémilia au Bascala

Sinsemilia repart sur les routes en 2021 pour fêter ses 30 ans avec un passage au Bascala de Bruguières, près de Toulouse, le 9 octobre 2021.

La Meute à la Halle de la Machine

Pour l’ouverture du Pink Paradize, Les Productions du Possible et La Halle de la Machine se réunissent pour la première édition en plein air de MECANIK PARADIZE du 8 au 10 octobre. Et pour bien commencer, ils lâchent la Meute.