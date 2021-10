A Toulouse et en Haute Garonne, rendez-vous avec Jazz sur son 31 !

Partager Facebook

La 35e édition du festival « Jazz sur son 31 » se déroulera du 6 au 17 octobre à Toulouse et dans tout le département.

Après une édition resserrée et adaptée en 2020 en raison de la situation sanitaire, le festival propose à nouveau cette année une riche programmation avec 59 rendez-vous musicaux et festifs dont 37 concerts gratuits dans près de 20 communes du département.

Entre artistes de la scène jazz française, américaine et artistes locaux émergents ou confirmés, la programmation du festival se décline désormais en 2 volets : le IN pour les concerts Pavillon République, Scène 31 et Concerts club, et le OFF, pour les rencontres, ateliers et conférence gratuites tout public ou réservés à des publics spécifiques.

SOUL Music cette année au programme !

La SOUL MUSIC sera l’une des thématiques phares de cette édition, avec des propositions de concerts, une « Leçon de Soul music », une conférence et une projection. Parmi les artistes invités, le saxophoniste américain Kenny Garrett, les chanteurs britanniques Hannah Williams & The Affirmations et Anthony Joseph ou encore le collectif français BadAss Division & Friends…

Le PAVILLON RÉPUBLIQUE accueillera la soirée d’ouverture du festival qui débutera par un hommage au guitariste toulousain Benoît Mardon, décédé brutalement le 20 juillet dernier, en présence des musiciens de son sextet Fusion Jazz Project, suivi du concert du Belmondo Quintet.

10 concerts auront également lieu au Pavillon République, avec les artistes français Serge Casero et Raphaël Lemonnier pour « French Jazz 5 », Triple Juice avec les saxophonistes Illyes Ferfera et Iscle Datsira ou encore la formation jazz-house-hip-hop-afro Neue Graphik Ensemble.

Dans le CLUB NEW YORK se produiront le saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre Chris Potter, la saxophoniste latino-américaine Melissa Aldana, le trompettiste Keyon Harrold, complice de Jay-Z, Gregory Porter et Mary J. Blige.

La scène 31 pour s’évader !

Les soirées SCÈNE 31 donneront à voir les multiples horizons du jazz avec Julien Lourau et son projet « Power of Soul » au Théâtre des Mazades, le groove de J.P. Bimeni & The Black Belts à la salle Nougaro, l’oudiste tunisien Dhafer Youssef à Muret ou encore la rencontre entre Thierry Escaich et Lionel Suarez autour du compositeur argentin Astor Piazzolla…

Deux SOIRÉES CINÉMA sont programmées dans le cadre de Scène 31, avec la projection du film documentaire « Soul power » de Jeffrey Levy-Hinte (2008) et le ciné-concert autour du film muet « Within our gates » d’Oscar Micheaux (1919), mis en musique par les musiciens Ferdinand Doumerc et Bastien Andrieu à la Cinémathèque de Toulouse.

Les CONCERTS CLUB mettront à l’honneur, comme chaque année, des artistes locaux dans le département en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 et les 11 communes d’accueil, avec Old School Funky Family à Mondonville, Shad 4Tet à Belberaud, Edmony Krater à Labarthe-sur-Lèze, ou encore les formations toulousaines Addis Black Mamba (éthio-jazz-funk) à Auzeville-Tolosane, Høst à Saint-Anatoly…

Le OFF offrira des rencontres et événements gratuits permettant de découvrir des artistes et nouveaux projets. 10 actions seront ouvertes au grand public, dont des concerts « coup de cœur » (Fanfara Station, Sax Machine), des ateliers (Do It Yourself-MAO, Lionel Suarez), 2 spectacles jeune public illustrés (« Le Train Bleu » avec le dessinateur Jacques Azam, « Néfertiti » du collectif Koa), une conférence sur la Soul music animée par les journalistes Nicolas Rogès et Belkacem Meziane.

Le Off, c’est aussi 15 actions à destination de publics spécifiques, dont des ateliers et Leçons de Soul Music pour musiciens amateurs et professionnels, les écoles de musique du département, les étudiants et les jeunes de la Maison des Adolescents mais aussi des fanfares dans les collèges.

La billetterie de la 35e édition du festival « Jazz sur son 31 » est ouverte depuis le jeudi 2 septembre en ligne sur cultures.haute-garonne.fr, jazz31.festik.net, hautegaronnetourisme.com, et dans les points de vente du festival.