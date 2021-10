Marion Roch en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre du festival Détours de Chant, Marion Roch sera en concert au Chapeau Rouge, le centre culturel Saint Cyprien de Toulouse, ce vendredi 8 octobre.

Chaque chanson est l’occasion est l’occasion d’évoquer une personne. Marion Roch observe l’humanité et met en lumière des beautés insoupçonnées chez les gens. Elle se glisse dans la peau de chacun pour livrer le film d’une vie. Elle chante, dit, bouge à merveille. Elle déballe des débâcles qui, une fois illuminées deviennent des épopées qu’on espère victorieuses. Elle a choisi de donner sa voix à toutes ces personnes et au travers de cette mosaïque on découvre ce qui compte pour elle. C’est éblouissant, émouvant, encourageant.

Rendez-vous ce vendredi 8 octobre à 21h au Chapeau Rouge de Toulouse.

