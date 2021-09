Toulouse. Le Forum des Langues s’installe Place du Capitole

Partager Facebook

Le 10 octobre prochain, le Forum des Langues prendra place au Capitole de Toulouse pour une 27e édition.

Ce devrait être le 28ème, mais celui de 2020 a été annulé pour les raisons que vous savez. Le 10 octobre, on aura droit à un 27e Forum des Langues au Capitole. Le Forom des langues du monde a pour ambition de présenter le plus de langues possibles, toutes sur un pied d’égalité, en mélangeant sur la place publique un forum de type animation populaire et des débats de haut niveau accessibles au plus large public. Plus d’une centaine de langues représentées, des initiations aux langues et des animations toute la journée.

Chaque stand de ce forum se veut égalitaire , tenue par des locuteurs et non des intermédiaires, par des associations et non des institutions ou des entreprises commerciales, et libre dans leur construction de la journée.

Ce 10 octobre, c’est une véritable immersion dans le monde grâce au Forum des Langues 2021.

> http://www.arnaud-bernard.net/