Cuarteto Tafi à la Salle Nougaro : « Des espoirs plein le corps », un voyage musical et chorégraphique bouleversant

Partager Facebook

Twitter

Le mardi 19 mai 2026, la célèbre Salle Nougaro vibrera au rythme d’une création hybride et profondément humaine. Le Cuarteto Tafi, accompagné de la pianiste Fanny Do et de la chorégraphe Justine Marmouynet, y présentera « Des espoirs plein le corps ». Une performance unique à la croisée du concert de musique du monde, de la danse et du théâtre, qui explore avec intensité les multiples facettes de la condition féminine.

C’est un rendez-vous culturel majeur du printemps toulousain à ne pas manquer. Si vous êtes à la recherche d’un spectacle qui fait dialoguer les arts et bouscule les sens, la nouvelle proposition du Cuarteto Tafi a tout pour vous séduire.

Une œuvre singulière sur la condition féminine

Loin d’un concert traditionnel, « Des espoirs plein le corps » se définit comme la « partition d’un monde à travers le(s) corps d’une femme ». L’œuvre retrace les différentes étapes de la vie féminine, de l’innocence de l’enfance à la sagesse de la vieillesse.

Sur scène, le public assistera à une véritable métamorphose. Le spectacle traverse les luttes, les joies intenses, les blessures inévitables et les renaissances qui jalonnent l’existence. À travers des mots projetés (surtitrage), la musique qui agit comme une mémoire vivante et le mouvement des corps, la performance célèbre la force, la beauté et la soif de liberté des femmes.

Une rencontre artistique au sommet

La magie de ce spectacle d’1h15 repose sur une alchimie parfaite entre plusieurs univers :

Les voix et les rythmes percutants du Cuarteto Tafi : porté par la voix envoûtante et les textes de Leonar Harispe , le groupe déploie une instrumentation riche avec Ludovic Deny (Bouzouki grec, bombo leguero), Matthieu Guenez (Guitare, oud) et Frederic Theiler (Percussions).

L’univers sensible de Fanny Do : la pianiste et programmatrice apporte une touche électro-acoustique délicate et contemporaine à l’ensemble.

La puissance visuelle de Justine Marmouynet : par sa danse et sa chorégraphie, elle transforme les notes et les mots en un langage corporel expressif et poétique.

Comme le souligne Radio France à propos du quatuor : « Du pourtour méditerranéen au Pacifique, chaque chanson du quatuor nous incite à l’échange et au partage. »

Profitez de votre soirée à la Salle Nougaro

Pour faire de cet événement un moment de convivialité complet, la Salle Nougaro ouvrira ses portes et son bar dès 19h00. Les spectateurs pourront s’y retrouver avant le spectacle autour d’assiettes de charcuterie, de fromages ou d’options végétariennes. C’est également l’occasion parfaite pour déambuler et admirer les expositions temporaires d’artistes et de photographes de l’Aérophotoclub proposées dans le hall.

Informations pratiques :

Date et heure : Mardi 19 mai 2026 à 20h30.

Lieu : Salle Nougaro, 20 chemin de Garric – 31200 Toulouse.

Durée du spectacle : 1h15.

Tarifs : Plein tarif : 19 € Tarif réduit : 17 € Adhérent Salle Nougaro : 13 € Tarif CSE Airbus : 11 €

Placement : Assis, placement libre. (Attention : les représentations commencent à l’heure précise. Les retardataires seront placés aux places accessibles pour ne pas troubler le spectacle).

🎫 Réservations : Les places sont d’ores et déjà disponibles sur la billetterie en ligne du site officiel de la Salle Nougaro.