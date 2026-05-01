Concert à Toulouse : Le retour de Jean-Michel Jarre après 17 ans d’absence

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Le plus grand open-air de France s’apprête à trembler. Jeudi 16 juillet 2026, le légendaire Jean-Michel Jarre posera ses synthétiseurs au Poney Club de Toulouse pour une date estivale qui sera son unique concert français de la saison.

Le retour tant attendu d’une légende dans la Ville Rose

Cela faisait 17 ans que la ville de Toulouse n’avait pas accueilli cet artiste hors norme. Jean-Michel Jarre s’est imposé comme l’un des pionniers incontestés de la musique électronique. Avec une carrière s’étalant sur plus de cinq décennies, le compositeur, interprète et producteur a toujours eu à cœur d’explorer la relation entre le son, la technologie et l’avenir.

Qu’il s’agisse de la production audio multicanale immersive, de ses récents projets en réalité virtuelle, dans le métavers, ou même de son utilisation de l’Intelligence Artificielle comme véritable langage créatif, l’innovation est le maître-mot de son œuvre. Artiste visionnaire et ambassadeur de l’UNESCO, il s’est récemment illustré lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, à Pompéi, ou encore au célèbre festival américain Coachella.

Un cadre hors du commun au cœur de l’aéroport

Pour une annonce de cette envergure, il fallait un dispositif exceptionnel. L’événement se déroulera au Poney Club, installé pour sa troisième édition sur le parking P3 de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Bien que cet espace soit soumis au cadre strict des conditions aéroportuaires, l’organisation promet d’avoir repoussé les frontières de l’impossible pour offrir au public un moment « hors du temps ».

Le Poney Club, qui voit sa saison 2026 s’étendre du 3 juin au 30 août, ne cesse de grandir. Après avoir battu des records en 2025 avec 115 000 spectateurs (soit une progression impressionnante de 55% face à 2024), le festival toulousain frappe fort cette année en programmant, aux côtés de Jean-Michel Jarre, d’autres pointures internationales telles que Moby, Carl Cox ou Disclosure.

Une immersion musicale totale : la programmation de la soirée

Les portes s’ouvriront à 17h pour sept heures de musique ininterrompue. Pour accompagner la tête d’affiche, la soirée s’articulera autour de deux autres talents :

Le DJ résident du Poney Club, Cabza, aura la lourde tâche de lancer les festivités en assurant le warm-up.

Simon Gabriel prendra ensuite le relais pour la première partie.

Il présentera un live captivant, fusionnant avec habileté les sonorités Synthwave et Progressive.

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