La Tournée des iNOUïS au Métronum de Toulouse

Ce vendredi 8 octobre, le Metronum de Toulouse accueille la Tournée des iNOUïS avec les lauréats des deux dernières éditions : Annaël, VIKKEN, Merryn Jeann et Leys.

Le Metronum et Réseau Printemps célèbrent une nouvelle saison de découverte et d’émergence ce vendredi soir. Annaël et VIKKEN, lauréats #iNOUïS21 et Merryn Jeann et Leys, lauréats #iNOUïS20 marquent le coup en vous invitant toutes et tous à les découvrir en live et à les rencontrer pour répondre à toutes vos questions. Le concert est gratuit et il faudra retirer son invitation avant de venir : https://www.seetickets.com/fr/event/la-tournee-2021-des-inouis/le-metronum/2103498

Ce concert sera précéds d’une réunion d’information pour lancer l’appel à candidatures qui aura lieu du 11 octobre au 10 novembre . Pour vous inscrire c’est ici !