Marathon Toulouse 2024 : Les premiers dossards en vente !

Le Marathon fait son retour en 2024 dans la métropole de Toulouse. Une vente flash des premiers dossards est ouverte jusqu’au 17 novembre.

Absent depuis 2019, le Marathon de la métropole de Toulouse revient en 2024.Ce retour se fait sous un nouveau nom : Toulouse Métropole Run Experience. Car le week-end de la course sera effectivement une expérience à part entière : parcours, animations, village… Sans oublier la touche spéciale de Playground : une organisation la plus responsable possible pour un événement avec un faible impact écologique et un fort apport pour son territoire.

Une date à retenir dès maintenant: le dimanche 10 novembre 2024

5 épreuves seront proposées aux participants afin d’inviter les sportifs de tous niveaux à se joindre à cette grande fête du running : Marathon (42,195 km) // Semi-marathon (21,1km) // 10Km // Marathon en relais // Courses enfants.

Une vente flash proposant des tarifs préférentiels est disponible sur le site internet pour les inconditionnels du running ! Fin de la pré-vente le 17 novembre 2023 !

Réservations : https://toulouserunexperience.fr/