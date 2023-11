Toulouse FM lance une nouvelle « Journée Mondiale de la Chocolatine »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse FM organise une nouvelle édition de sa « Journée mondiale de la chocolatine », le jeudi 16 novembre. On y découvrira le premier Gel Douche parfum Chocolatine.

La « ChocolaTeam Toulouse FM » s’apprête à inonder la ville rose et ses alentours de saveurs en distribuant gratuitement des chocolatines, cette spécialité tant prisée dans le Sud-Ouest. Un geste qui reflète la volonté de la station de célébrer le patrimoine local et d’honorer le travail remarquable de nos artisans boulangers, avec la complicité de la Boulangerie Blanchard et des créateurs Yohann et Mercedes.

Gel douche à la Chocolatine

La Journée mondiale de la chocolatine sera également marquée par le lancement d’un gel douche parfum Chocolatine, fruit d’une collaboration audacieuse avec le Laboratoire MKL Green Nature. Un an après avoir été mis au défi par Toulouse FM, le laboratoire dévoilera ce produit original qui s’inscrit dans leur engagement pour l’environnement et le bien-être, conformément à leurs valeurs de production biologique.

La ChocolaTeam donnera rendez-vous à la parapharmacie Lafayette pour une première découverte de ce gel douche innovant. Un moment qui promet d’être riche en surprises et qui rappellera avec fierté : ici, on dit Chocolatine !

Pour en savoir plus, écoutez Toulouse FM sur 92.6 à Toulouse, 102.9 à Pamiers, 95.6 à Ax-les-Thermes, 93.6 à St-Gaudens, et 88.6 à Auch.