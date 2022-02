Maison de retraite, Uncharted…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on découvrira Maison de Retraite, Uncharted, Un autre Monde, King ou encore l’ovni de la semaine After Blue.

Maison de Retraite de Thomas Gilou

Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à …

Un autre monde de Stéphane Brizé

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail.

Uncharted de Ruben Fleischer

Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans.

Hopper et le hamster des ténèbres de Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.

King de David Moreau

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, …

After Blue (Paradis sale) de Bertrand Mandico

Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires …