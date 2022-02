EHF European League : Toulouse vient à bout de Berlin (28-27)

Partager Facebook

Pour le retour de l’EHF European League, le FENIX Toulouse a battu l’ogre allemand (28-27) dans un match incroyable mardi soir.

C’est un match incroyable, avec une ambiance incroyable, pour une victoire incroyablement belle ! Dès le début de la rencontre, Toulouse muselle bien les Renards de Berlin. Avec leur multitude de stars comme Jacob Holm le jeune Danois, Milos Vujovic l’ailier gauche ou encore Viran Morros ancien joueur du PSG, Berlin ne trouve pas de solutions. De son côté Toulouse, respecte bien les consignes données par leur coach Danijel Andjelkovic, ils sortent en tête à la mi-temps sur un score de 16/13.

Au retour des vestiaires, Berlin accélère le rythme, mais Toulouse ne faiblit pas. Robin Cantegrel sur un pénalty et Jef Lettens sur de nombreux tirs des Berlinois repoussent les ballons et permettent à nos Toulousains de continuer leur course en tête.

Le reste de la rencontre est un mélange de stress, de réussite mais surtout d’envie et de détermination de la part de Toulouse. Avec un dernier but d’Ayoub Abdi, le FENIX sort victorieux 28/27 de cette rencontre.

Une excellente reprise de la compétition pour le FENIX Toulouse avant la réception vendredi de Dunkerque en Liqui Moly Starligue.