Mai Poumon en version digitale la semaine prochaine

Pas de village à Toulouse, l’association Mai Poumons propose un rendez-vous en ligne !



Pour la 6ème édition, l’association toulousaine MAI POUMONS a décidé d’organiser, en vertu du protocole sanitaire, un événement 100% virtuel, permettant aux Toulousains, et à tous les francophones, de se familiariser avec un organe méconnu et pourtant essentiel : le poumon. Les autres années, le village Mai Poumons prenait place au coeur de la ville orse.

L’événement aura lieu le samedi 29 mai, en live sur les comptes « Mai Poumons » des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube.

Une version virtuelle

En mai 2020, la crise sanitaire provoquée par la Covid avait empêché la tenue de l’événement annuel organisé par MAI POUMONS au cœur de la ville rose, ainsi que dans les autres villes, et en parallèle mis en exergue le rôle essentiel de nos poumons. Pas question de ne rien proposer cette année ! C’est pourquoi une vingtaine de mini-vidéos ont été réalisées avec des pneumologues Toulousains, Bordelais et Bayonnais répondant aux questions les plus fréquemment posées lors des Villages pour découvrir, développer et protéger ses poumons : « La respiration, c’est quoi ? », « Un poumon, ça repousse ? », « Sommeil et poumons…

c’est quoi le lien ? », « Comment développer ses poumons ? », « Comment protéger ses poumons des polluants intérieurs ou extérieurs ? » et des questions que l’on se pose depuis le début de la pandémie mondiale : « Et la Covid, ça fait quoi aux poumons ? », « Comment se protéger de la Covid ? »

