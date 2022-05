Luluberlu, SuperSevens, Fête de la Nature…Que faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouseblog a sélectionné pour vous les événements du week-end dans la ville rose !







Luluberlu, le festival jeune public à Odyssud

Après deux ans d’absence, le Festival Luluberlu, organisé par Odyssud, est de retour du 18 au 22 mai prochain avec une belle programmation dans plusieurs lieux près de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-luluberlu-de-retour-en-mai/

SuperSevens à Ernest Wallon

L’étape française du World Rugby Sevens s’arrête les 20, 21 et 22 mai 2022 au Stade Ernest-Wallon à Toulouse. L’occasion aussi de découvrir le village FFR et de nombreuses activités.

> https://www.toulouseblog.fr/ce-weekend-rendez-vous-avec-le-world-rugby-sevens-series-a-toulouse/

Tournée Générale au Studio 55

« Tournée Générale « , le nouveau spectacle de Fred et Pat à découvrir dès le 20 mai au Studio 55.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-un-nouveau-spectacle-pour-fred-et-pat-au-studio-55/





Exposition : Quoi de neuf au Moyen Age ?

Du 17 mai au 18 septembre prochain, le Couvent des Jacobins nous invite à un voyage médiéval avec l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Age ? » .

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-au-printemps-le-couvent-des-jacobins-nous-amene-au-moyen-age/

La Fête de la Nature

À l’occasion de la 16ème édition de la Fête de la Nature, les Espaces EDF Bazacle convient du mercredi 18 au dimanche 22 mai, petits et grands à partir à la découverte des richesses de la nature qui les entourent autour de nombreuses animations dédiées.

> https://www.toulouseblog.fr/les-espaces-edf-bazacle-fetent-la-nature-a-toulouse/

Festival Larsen à Ramonville

Ce Samedi 21 mai de 16h à minuit se déroulera la 15ème édition du Festival Larsen à Ramonville près de Toulouse.

>https://www.toulouseblog.fr/ce-weekend-rendez-vous-avec-le-festival-larsen-pres-de-toulouse/

Toulouse Whisky Festival

Les 21 et 22 mai aux Espaces Vanel de Toulouse

Fort du succès des années précédentes et pour répondre à la demande croissante, le festival s’agrandit encore une fois cette année pour vous offrir toujours plus de découvertes maltées.

Ce ne sont ainsi pas moins de 70 producteurs et embouteilleurs du monde entier qui seront réunis sous le même toit, proposant à la dégustation (gratuite avec votre billet d’entrée) plus de 200 références, dans un espace encore plus vaste !

Ciné-concert Harry Potter à l’Ecole des Sorciers

Pour la première fois en tournée en France, revivez cette extraordinaire histoire d’amitié, de magie et d’aventure lors d’un ciné-concert exceptionnel ! Avec plus de 80 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (en version originale sous-titrée en français) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du premier opus.

> https://zenith-toulousemetropole.com/programmation/harry-potter-a-lecole-des-sorciers-en-cine-concert-2257.html

Jeremstar sur scène dimanche au Casino Barrière

Après des années de présence virtuelle, c’est en chair et en os et bien réel qu’il se présentera à ses fans.

Dans ce seul en scène, Jeremstar évoquera son enfance, les coulisses de son quotidien d’influenceur, la télé réalité, sa notoriété, et tous les personnages qui ont jalonné sa vie médiatique…

> https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/humour/jeremstar.html

Morccheeba au Bikini dimanche 22 mai