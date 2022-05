Ce weekend, rendez-vous avec le World Rugby Sevens Series à Toulouse

Partager Facebook

L’étape française du World Rugby Sevens s’arrête les 20, 21 et 22 mai 2022 au Stade Ernest-Wallon à Toulouse. L’occasion aussi de découvrir le village FFR et de nombreuses activités.

L’année 2022 marque le retour du circuit mondial à 7 en France. La Fédération Française de Rugby et le Stade Toulousain accueilleront une étape du World Rugby Sevens Series pour trois jours de spectacle sportif. L’occasion de voir les plus grandes Nations comme les Fidji, la Nouvelle Zélande mais aussi supporter la France.

Le village FFR

Tout au long du week-end, les supporters pourront découvrir le village FFR et les animations présentées. Au programme, un concours de déguisement, un DJ set, le concert de Berywam le 21 mai, des foodtrucks et buvettes, des activités autour du rugby, des animations de Trampoline Park, un sportcaster, un ventriglisse, et tant d’autres événements tout au long de ces trois jours de fête.

Pour en savoir plus sur le programme du village : https://www.ffr.fr/actualites/federation/france-sevens-its-fan-time

Concert de Berywam

Berywam, le groupe Toulousain incontournable de la scène beatbox en France et à l’international, en concert au HSBC France Sevens le samedi 21 mai.

Pour assister à ce France Sevens : https://billetterie.ffr.fr/

Le groupe France Féminin pour Toulouse :

LOTHOZ Valentine (Stade Rennais Rugby / FFR)

NOEL Lou (AC Bobigny 93 Rugby / FFR)

PELLE Chloé (RC Chilly Mazarin / FFR)

KONDE Nassira (AC Bobigny 93 Rugby / FFR)

YENGO Yolaine (Stade Rennais Rugby / FFR)

GRISEZ Joanna (AC Bobigny 93 Rugby / FFR)

CHRISTIAENS Alycia (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois)

GRASSINEAU Camille (FFR)

NEISEN Carla (Blagnac Rugby Féminin / FFR)

COUTOULY Mathilde (Blagnac Sporting Club Rugby / FFR)

JACQUET Chloé (LOU rugby / FFR)

JASON Iän (Stade Toulousain Rugby / FFR)

ULUTULE Jade (Stade Rennais Rugby / FFR) (capitaine)

Le groupe France Masculin pour Toulouse

LAUGEL Jonathan (FFR)

HUYARD Nisié (FFR)

SIMON Joris (FFR)

IRAGUHA William (FFR)

DOMON Marius (RC Toulon)

RIVA Paulin (FFR / RC Auch) (capitaine)

CAPILLA Esteban (Aviron Bayonnais)

MIGNOT Pierre (FFR)

GRANDIDIER Aaron (CA Brive Corrèze)

MAZZOLENI Thibaud (FFR)

TROUABAL Joachim (FFR)

SEPHO Jordan (FFR)

BOUCHE Guillaume (Aviron Bayonnais)