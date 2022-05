Toulouse. Un nouveau spectacle pour Fred et Pat au Studio 55

« Tournée Générale « , le nouveau spectacle de Fred et Pat à découvrir dès le 20 mai au Studio 55.

Du vendredi 20 mai et jusqu’au 29 juillet, Fred Menuet et Pat Borg seront à l’affiche du Studio 55 avec leur tout nouveau spectacle “Tournée Générale”. Une création placée sous le signe de l’humour, imaginée par le duo d’humoristes et mise en scène par leur acolyte Mélissa Billard.

L’histoire : La tournée Star 80 est lancée, Pat et Fred devaient y participer, malheureusement, ils ont raté le bus. Par chance, le Studio 55 accepte de les engager contre un repas chaud.

Découvrez la fabuleuse histoire de ce duo presque connu qui a traversé les changements d’époque, les changements capillaires et les changements d’heure. Mise en beauté par un écran interactif géant. « Tournée générale » raconte une histoire vraie inspirée de faits irréels. Le spectacle de l’immaturité !

Horaires et billetterie : www.studio-55.fr