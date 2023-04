Louise Attaque, Manu Chao, Sidilarsen, Bagarre….le Bikini fête ses 40 ans !

Partager Facebook

Le Bikini, salle mythique de Toulouse, fêtera ses 40 ans lors de cinq jours de fêtes du 22 au 26 juin prochain. Et la programmation correspond à son histoire !

40 ans ! Quatre décennies à faire vibrer le coeur des toulousains à travers des milliers de live. Des aventures, il y en a eu pour le Bikini. Si la catastrophe d’AZF en 2001 marque encore les esprits, le Bikini a su réinventer et offrir des souvenirs à chaque personne ayant foulé le sol de la salle…et de la scène. Car le Bikini, pour les artistes, c’est la date à ne pas rater. Alors pour fêter ses 40 ans, le Bikini nous offre 5 jours de fête du 22 au 26 juin prochain.

En amont, la présence pour deux soirs de Manu Chao. Le reste de la programmation est à l’image du Bikini avec Louise Attaque, Météo Mirage, Psykup, Sidilarsen, The Liminanas, Bagarre, Lewis Of Man, Chien Méchant, Rallye, La Gayguette avec Kiddy Smile et Mon Bikini à moi par Mouss & Hakim (Zebda) le lundi 26 juin.

Toute la programmation : www.lebikini.com (Ouverture de la vente à 10h lundi 24 avril !)

Nouvelle identité visuelle

Et pour sa « crise » de la quarantaine, le Bikini se refait une beauté avec une nouvelle idée visuelle créé par l’agence Bakélite. Découvrez le nouveau logo sobre et morderne. Changement de slogan après le mythique « In Bikini dura Rock », place au « En Bikini depuis 40 ans ».