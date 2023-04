Manu Chao en concert pour les 40 ans d’une célèbre salle de Toulouse 

Partager Facebook

Le chanteur Manu Chao donnera deux concerts acoustiques les 29 et 31 mai prochain pour les 40 ans du Bikini à Toulouse.

Il n’était pas revenu dans cette salle depuis mars 2014. Pour fêter les 40 ans, Manu Chao sera de retour au Bikini pour deux concerts événements. Un premier artiste qui va en appeler d’autres. En effet, la salle toulousaine annonce une programmation exceptionnelle en juin prochain pour cet anniversaire. Des noms seront annoncés prochainement sur les réseaux sociaux et les sites partenaires.

Quant à Manu Chao, il se produira en format intime et acoustique avec deux guitares (Manu Chao et Lucky Salvadori) et une percu (Philippe Teboul). On plongera dans son univers et dans ces voyages le temps de ces deux dates.

Rendez-vous sur le www.lebikini.com dès vendredi 14 avril 10h pour réserver vos places.