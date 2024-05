Sylvain Duthu, du groupe Boulevard des Airs, en concert et en solo à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sylvain Duthu se lance en solo avec une tournée de passage à la Cabane de Toulouse le 14 novembre prochain.

Connu comme chanteur du groupe Boulevard des Airs depuis 20 ans, + 500 000 albums vendus et une tournée des zéniths, Sylvain Duthu se lance en solo avec un nouvel album prévu en septembre 2024. Il y a quelques semaines, il dévoilait « Prologue » premier extrait puissant, intime qui mélange chanson et slam. Avec « Les jours qui restent » nouveau single sorti le 25 mars, Sylvain Duthu confirme la promesse d’un album sincère et résolument moderne. Ces deux clips tournés au Pays Basque montre l’attachement de l’artiste à cette région où il s’est installé depuis quelques années. C’est pourquoi, dès l’automne, il sera en tournée dans toute la France dont un soir à Toulouse dans la salle La Cabane le 14 novembre prochain.