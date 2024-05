The World of Hans Zimmer ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec The World of Hans Zimmer, revivez les plus grandes musiques de film du double lauréat d’un Oscar à Toulouse le 2 mai 2024.

Puissant. Emouvant. Dramatique. A couper le souffle. C’est ce qui définit la musique du double lauréat d’un Oscar, Hans Zimmer. The World of Hans Zimmer revient en 2024 avec une nouvelle programmation musicale.

Avec cette nouvelle tournée intitulée “A New Dimension”, Hans Zimmer prépare une nouvelle sélection de son large répertoire. Le public sera invité à un voyage musical unique qui le plongera dans de toutes nouvelles dimensions.

Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, Hans Zimmer reste le concepteur du spectacle et le directeur musical. Il déclare : “Mon aspiration pour ce nouveau spectacle est de préserver la culture de l’orchestre et permettre au public de redécouvrir les facettes uniques de la musique orchestrale. Il y a de nombreuses anecdotes que j’aimerais raconter et des compagnons et amis de longue date que j’aimerais présenter.”

https://youtube.com/watch?v=GsrsIcRFjro%3Ffeature%3Doembed

Un ami à la baguette

Le chef d’orchestre Gavin Greenaway, un ami de confiance de toujours du compositeur hollywoodien, continuera d’incarner sur scène la magie de l’œuvre de Hans Zimmer en 2024, il sera accompagné des solistes les plus renommés de l’équipe de Zimmer et d’un orchestre symphonique prestigieux.

Les mélodies extraordinaires et les compositions modernes de Hans Zimmer captivent de très nombreux fans de toutes générations. Il a participé et donné du relief à de nombreux blockbusters internationaux parmi lesquels “Dune,” “James Bond Mourir peut attendre”, “Le Roi Lion”, “Gladiator”, “Pirates des Caraïbes ”, la trilogie “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Le Dernier Samouraï”, ainsi que “Top Gun: Maverick” entre autres.

Après le succès de la tournée française en 2022, le spectacle évènement sera de retour dans toute la France au printemps 2024 et le jeudi 2 mai 2024 au Zénith de Toulouse.

Réservations : www.box.fr