Disquaire Day 2023 : Rendez-vous samedi à Toulouse !

En 2022, c’est 5 millions de disques vendus en France permettant au vinyle de devenir le premier support physique musical et un des biens culturels majeur. Depuis plusieurs années, le Disquaire Day offre une journée célébrant ce format et les disquaires, acteurs fondamentaux de l’essor du Vinyle. Cette année, une journée est organisée ce samedi célébrer les disquaires indés et la musique !

Des vinyles exclusifs

C’est donc plus de 190 références exclusives et inédites qui seront proposées au public pour le 22 avril – disponibles uniquement chez plus de 250 disquaires participant à cette opération dans toute la France.

Parmi l’ensemble de ces disques vinyles, on peut notamment citer : un double album exclusif de la plus grande vendeuse de vinyles au monde en 2022, Taylor Swift, un 45 tours inédit de Lomepal, Bob Marley, The Weeknd, Renaud, Michel Polnareff, The Cure, David Byrne, Tricky, The Limiñanas, Warda, Johnny Hallyday, Lili Drop, Nas, The Police, Simple Minds, Ernest Ranglin, Foals, David Bowie, Bill Withers, The Black Keys, Laura Cahen, Swedish House Mafia, Chet Baker, Marvin Gaye, The Rolling Stones, Beach House, Pixies, Nico, Brian Eno, Blur, Black Sabbath, etc. ainsi que les très appréciées « Sessions Unik » produites par FIP et l’ADAMI où l’on retrouve les duos Philippe Katerine/Catastrophe, Laurent Bardainne/Prince Waly, Uèle Lamore/Theo Croker.

Les disquaires participants à Toulouse :

Croc Vinyle 7 rue des Lois Toulouse

Gibert Joseph 22 rue des lois Toulouse

Le Laboratoire 9 rue de la Bourse Toulouse

New Bullitt 20 rue des Lois 31000 Toulouse

Paul Emile Vinyls 5 Rue Temponières Toulouse

Vicious Circle Disques 7 Rue des Puits Clos Toulouse

Le Disquaire Days est aussi l’occasion de faire la fête. Les revendeurs nous proposent de beaux rendez-vous ce samedi. Plus d’infos sur l’édition 2023 : https://www.disquaireday.fr/