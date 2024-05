Sidiki Diabaté en concert cet hiver à Toulouse

Partager Facebook

Sidiki Diabaté sera en concert au Bikini de Toulouse le mercredi 18 décembre 2024.

Descendant d’illustres joueurs de Kora, Sidiki Diabaté est l’un des artistes les plus populaires de sa génération, capable d’embrasser la tradition comme d’être en phase avec les codes de la jeunesse. Issu de la 72e génération de la longue lignée de la dynastie Diabaté, il est le fils de Toumani Diabaté, deux fois primé au Grammy Awards ainsi qu’aux Victoires de la musique en France.

Auteur compositeur, arrangeur et beatmaker, Sidiki Diabaté manie la Kora et le piano à la perfection. Véritable faiseur de tube, il est détenteur de plusieurs disques d’or et de platine et lauréat d’un Grammy Awards.

Pour accompagner la sortie d’un tout nouvel album en 2024, Sidiki sera en tournée en France avec une date au Bikini le 18 décembre 2024.

Réservations : bleucitron.net