Warend sur la scène du Metronum samedi soir

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur toulousain fait son retour sur la scène du Metronum de Toulouse ce samedi 4 mai 2024.

L’année 2023 a été belle pour le Rappeur Toulousain né à Créteil (94). WarEnd s’est fait remarqué par un nouveau projet, des prestations lives hallucinantes et surtout sa participation à la saison 2 de Nouvelle Ecole.

Depuis toujours le rappeur baigne dans le milieu artistique. Il fait ses premiers pas dans le rap dès l’âge de 16 ans. C’est aussi et avant tout un passionné de vidéo. Ses connaissances lui permettent de mettre en scène et de réaliser ses premiers clips. Transformé après une traversée de l’Atlantique sur un voilier, ce périple de 8 mois lui a permis de prendre beaucoup de recul sur sa vie et sa façon de créer sa musique. Après 3 EPs à son compteur (Kuro, Specimen et Mutation Hg), WarEnd ne cesse d’évoluer tant dans sa musique que dans ses textes.

Et 2024 semble partir sur les mêmes bases avec de nouvelles choses dont cette date au Metronum de Toulouse le 4 mai 2024. En effet, le 1er mars il nous a sorti l’excellent EMC avec des titres comme FROID, IMPOSTEUR, CONFIANCE ou encore un feat avec SCH sur PLAGE ENNEIGEE.

Réservations : spectacles.bleucitron.net