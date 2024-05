L.E.J en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe L.E.J sera en concert ce jeudi 2 mai au Metronum de Toulouse. Blue Jay assurera la première partie !

L.E.J, ce n’est pas seulement une histoire de musique mais aussi un roman d’amitié ! La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies. Rendez-vous le 2 mai au Metronum !

Une voix cristalline, des instrumentales électroniques vibrantes et colorées : BLUE JAY nous transporte dans son univers unique, entre douceur et explosivité.

Inspirée par des artistes comme Billie Eilish ou Noga Erez, la chanteuse toulousaine de pop alternative anglophone se distingue par son empreinte sonore singulière et ses textes à la fois poétiques et engagés.