A Toulouse, La Friche Gourmande accueille l’été !

Antipatis, Tapas, Tropical party, pergolas… L’été arrive à la Friche Gourmande à partir du 2 mai prochain.

Installée au cœur du quartier Montaudran La Friche Gourmande a su en seulement deux ans séduire les toulousains avec son concept évolutif. Inspiré des food-courts que l’on retrouve aux quatre coins du monde le lieu qui change de visage au rythme des saisons reprend ses couleurs d’été dès le 2 mai prochain. Antipastis, tapas, afterwork and chill, Tropical party… embarquement immédiat pour la dolce vita à la Friche Gourmande !

Côté nouveautés

Dès le 18 avril, La Casita avec ses tapas à partager (pan con tomate, carpaccio de bœuf, croquetas de jamón, tortilla de patatas, huîtres…) fait son retour. Puis le 30 mai, Amoremia prend ses quartiers dans le Food-court en lieu et place de Pizza Lopez et proposera une carte de street food italienne. Sans oublier les stands de food historiques le Bagel Français et les Mecs au Camion complètent leur carte avec des créations estivales ! Côté boisson, la Friche Gourmande élargit son offre de bières avec une dizaine de nouveautés issues des brasseries de notre belle région.

Le 2 septembre prochain, le Bagel Français laissera sa place aux Filous qui proposera comme dans ses restaurants du centre ville des spécialités grecques et libanaises…

Les soirées à la Friche Gourmande

Tous les mardis, mercredis et jeudis rendez-vous de 17h à 19h pour les traditionnels afterworks de la Friche Gourmande. Des soirées DJ sets sont programmées chaque semaine du jeudi au samedi.

Les soirées chronologic sont à retrouver les 3ème samedis du mois tout au long de l’année pour un retour dans le temps en musique avec un changement d’époque toutes les heures (des années 80 aux années 2020).

La Friche Gourmande

10 Imp Didier Daurat, 314000 Toulouse

Facebook : https://www.facebook.com/lafrichegourmande/

Instagram : https://www.instagram.com/lafrichegourmande.toulouse/?hl=fr