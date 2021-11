Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse arrache le nul !

Partager Facebook

Vendredi soir, Le FENIX Toulouse s’est arraché pour prendre le point du match nul à Cesson Rennes (27-27)!





Le FENIX se déplaçait du côté de Cesson, l’équipe la plus en forme et performante depuis le début du championnat. Du côté de Toulouse, de nombreux joueurs ont manqué à l’appel ( Ayoub Abdi, Matthieu Marmier, Gonçalo Vieira) et Nemanja Ilic diminué. Sur le terrain, le début de match est très compliqué. Cesson profite des largesses défensives du FENIX et du manque de réussite des Toulousains en attaque. A la mi-temps, les hommes de Danijel Andjelkovic ont la tête sous l’eau, le score est de 19/12 pour Cesson.

Cependant, comme à son habitude, le FENIX renaît toujours de ses cendres…

Sur les 10 premières minutes de la seconde période, nos Toulousains font concéder à leur adversaire un 7/0, grâce à un Jef Lettens faisant de nombreux arrêts et un Erwin Feuchtmann impérial en attaque. La fin de match et totalement folle. Le FENIX prend l’avantage au score seulement à la 59ème minute de jeu. Mais Cesson marque sur sa dernière attaque.