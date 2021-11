Dimanche prochain, les Gaumont Toulouse et Labège proposent la Grande Journée des Enfants

Dimanche 21 novembre, les Gaumont Toulouse et Labège proposent la Grande Journée des Enfants avec les films Tous en Scène 2, Mystere et Le Monde de Némo.

Pour cette nouvelle édition, La Grande Journée des Enfants donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents le dimanche 21 novembre dans les cinémas Pathé et Gaumont. Au programme : deux films proposés en avant-première exclusive, un classique du cinéma d’animation, des bonus et des cadeaux tout au long de la journée.

Animations, bonus et cadeaux complèteront cette journée pleine de surprises. Rendez-vous donc le dimanche 21 novembre pour un dimanche joyeux et convivial.

Informations et réservations :

www.cinemaspathegaumont.com