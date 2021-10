Les vacances à la Cité de l’Espace Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’occasion des vacances de la Toussaint, la Cité de l’espace propose deux nouvelles offres inédites aux visiteurs en lien avec l’actualité spatiale en plus du reste.

À l’occasion des vacances de la Toussaint, la Cité de l’espace propose deux nouvelles offres inédites : un atelier participatif et ludique pour comprendre comment sont sélectionnés les astronautes de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, et une exposition sur le futur de l’exploration spatiale européenne. Les visiteurs pourront également voir (ou revoir) l’exposition « Suivi Mission Alpha » pour comprendre la mission Alpha à laquelle participe actuellement l’astronaute Thomas Pesquet. Et à l’occasion du retour sur Terre de l’astronaute, courant novembre, la Cité de l’espace retransmettra en direct cet événement.

NOUVEL ATELIER : « COMMENT L’ESA RECRUTE SES ASTRONAUTES ? »

Alors que l’Agence spatiale européenne, l’ESA, est actuellement en cours de recrutement de ses prochains astronautes, la Cité de l’espace propose un nouvel atelier ludique et participatif pour expliquer aux visiteurs, à partir de 8 ans, les critères sur lesquels sont sélectionnés les astronautes européens.

D’une durée de 30 minutes, cette animation invite le grand public à se prêter au jeu de la candidature en expérimentant, seul ou en équipe, quelques tests et mises en situation inspirés du processus réel de sélection.

Mais que les visiteurs se rassurent, cette animation n’est pas une session de recrutement. Personne n’est évalué, sélectionné ou éliminé. Par le biais de cet atelier, la Cité de l’espace souhaite susciter la curiosité, laisser place au challenge individuel et collectif et faire la part belle au plaisir d’apprendre. Chacun pourra ainsi découvrir par soi-même le niveau de compétences attendu par l’ESA. Et qui sait ? Cela éveillera peut-être des vocations scientifiques ?

NOUVELLE EXPOSITION : « L’EUROPE EXPLORE POUR LE FUTUR »

Dès le samedi 23 octobre 2021, la Cité de l’espace propose une nouvelle exposition inédite de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, avec la participation du Centre national d’études spatiales, le CNES, conçue par la Cité de l’espace. Autour de fresques et d’images grand format, la Cité de l’espace invite le public à découvrir les grands programmes internationaux d’exploration spatiale durable auxquels l’ESA participe activement avec la contribution du CNES et des industriels français du domaine.

FILM IMAX® : « CHASSEURS D’ASTÉROIDES 3D » INVITE LES VISITEURS À DÉCOUVRIR LE MONDE SECRET DES ASTÉROÏDES

Le 23 novembre prochain, la NASA va lancer DART (Double Asteroid Redirection Test), une mission inédite qui vise à faire dévier un astéroïde de sa trajectoire. Pour permettre aux visiteurs de comprendre ce programme de défense planétaire destiné à prévenir les collisions catastrophiques entre les astéroïdes et la Terre, la Cité de l’espace propose le film « Chasseurs d’Astéroïdes 3D » dans sa salle IMAX.

Pour en savoir plus : www.cite-espace.com