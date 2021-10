Amel Bent en concert à Toulouse à l’automne 2022

Partager Facebook

On ne présentera plus Amel Bent tant sa carrière marque le coeur des français depuis presque 20 ans. Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent n’a de cesse de collectionner les succès. On se souvient tous du tube « Ma Philosophie », 1er single de son 1er album, qui a fait d’elle une artiste incontournable de la scène musicale française.

Après avoir marqué 2020 avec le tube « Jusqu’au bout », puis 2021 avec l’incontournable « 1,2,3 » en duo avec Hatik, Amel Bent a présenté le 1er octobre 2021 son tout nouvel album « Vivante », où l’on retrouve des titres avec Dadju, Vitaa et Imen entre autres.

Réservez dès ce vendredi 10h vos places pour sa date à Toulouse : www.box.fr – 05 34 31 10 00