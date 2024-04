Les Fraicheurs toulousaines au Metronum !

Partager Facebook

Le Festival Les Fraicheurs Toulousaines prennent place ce mercredi 10 avril au Metronym de Toulouse avec quatre beaux artistes !

Les Fraîcheurs Toulousaines, c’est un festival qui promeut la scène toulousaine, tous styles confondus ! Rendez-vous le 10 avril prochain pour la pop cristalline de Blue Jay, le rap de AFAC, l’univers mélancolique et poétique trap de Yelo et le producteur pop électronique toulousain Flowindz.

Agé de 19 ans, AFAC nous livre des textes mélancoliques traitant les différentes facettes des sentiments humains. En compagnie de plusieurs instrumentistes, ils mêlent ensemble sonorités acoustiques et électroniques en s’inspirant d’artistes majeurs de la scène rap actuelle tels que Laylow, Khali ou encore B.B. Jacques.

Blue Jay nous transporte dans son univers unique, entre douceur et explosivité. Inspirée par des artistes comme Billie Eilish, Daughter ou plus récemment, Noga Erez, la chanteuse toulousaine de pop alternative anglophone se distingue par son empreinte sonore singulière et ses textes à la fois poétiques et engagés.

Flowindz est un Artiste de musique électronique Toulousain inspiré par les synthés des années 80, de la Pop actuelle en passant par la French Touch Electro de ces dernières années, de Kavinsky à Daft Punk et The Blaze ou encore des artistes internationaux comme Tame Impala ou The Weeknd, qui font partie de ses références majeures.

Yelo est un artiste toulousain dont la mélancolie et la poésie font corps au cœur d’un univers singulier. Authentique avant tout, son histoire inspire sa musique dans laquelle il met en avant un personnage contrasté mais bien déterminé à s’accomplir.

Réservations : lemetronum.fr