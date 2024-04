Une oeuvre culte de Genesis sur scène à Toulouse

Partager Facebook

The Musical Boy reprend le cultissime « Selling England by the Pound » de Genesis au Casino Barrière Toulouse ce mercredi 10 avril 2024

Il y a 50 ans, Genesis offre Selling England by the Pound et change l’histoire du Rock.

Nous sommes en 1973 –Peter Gabriel arbore d’étranges costumes sur scène et Genesis atteint son apogée musicale pour produire les sons et images iconiques d’une génération rendus maintenant culte. Un classique intemporel !

The Musical Box, qui a accueilli sur scène Phil Collins et SteveHackett et a été acclamé par plus d’un million de spectateurs dans les salles les plus prestigieuses du monde tel que Royal Albert Hall de Londres, présentera Selling England by the Pound, le concert emblématique de 1973 dans ses moindres détails.

Faites un voyage dans le temps au Casino Barrière Toulouse le 10 avril 2024.

Réservations : www.box.fr