Le Toulouse Olympique se déplace à Wakefield ce vendredi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Place à la la cinquième journée de Super League, qui verra le TO se déplacer sur le terrain de Wakefield ce vendredi 11 mars à 20h30.

Les 2 équipes sont les seules en quête de leur première victoire en Super League pour 2022. Les Toulousains qui sont passés proche de l’exploit lors de leur dernier match face à Wigan voudront confirmer leur montée en puissance depuis le début de saison. Côté Wakefield, ils sont passés près d’un succès lors des deux premières journées. Tout d’abord, à domicile face à Hull FC (12-16) puis face aux Dragons à Brutus (24-22). S’en sont suivies davantage de difficultés : une défaite chez le champion de St-Helens (20-4), et sur leur dernier match en date, où les Rhinos de Leeds sont venus s’imposer au Be Well Support Stadium (18-34).

Les enjeux de cette confrontation

Un seul but pour les hommes de Sylvain HOULES, la première victoire de l’histoire du club en Super League. Une victoire serait très importante pour les deux formations, de quoi se donner de l’air pour ce début de saison délicat des deux côtés.

Les dernières fois

Il n’y a eu qu’une seule confrontation entre les Olympiens et les joueurs de Wakefield, c’était en Challenge Cup en mai 2016, les Bleus & Blancs s’étaient inclinés 40-22.

« Déjouer les plans d’une équipe joueuse en perfectionnant les détails »

Sylvain HOULES : « Même s’ils ont perdu leurs matchs c’est une équipe qui ose repartir de son camp, ils s’appuient sur un bon jeu au pied. Cela ne sera pas facile, comme tous les matchs de Super League. Il faudra mieux démarrer nos matchs. Lors de nos trois dernières rencontres, nous concédons les premiers points. Le match face à Wigan était encourageant, on s’est bien battus. Nous avons bien suivi le plan de jeu, mais il reste quelques détails à régler car ce match était à notre portée. »