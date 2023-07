Le Toulouse Olympique brille face aux Keighley Cougars

Partager Facebook

Le TO termine son mois de juillet en beauté avec une victoire éclatante face à Keighley Cougars 64-0. Les Toulousains restent sur un sans faute à Ernest Wallon.

L’entame de match est Olympienne, comme à son habitude sur sa pelouse. Et de quelle manière ! Les Olympiens marquent 4 essais en 10 minutes. Les œuvres d’Anthony MARION, Maxime STEFANI, Benjamin LAGUERRE et Josh RALPH, 22-0. Coup dur pour le demi international Gallois qui sort blessé à la 20e minute de jeu. La partie se neutralise pendant dix minutes, jusqu’à ce que les Bleus & Blancs enfoncent le clou avec deux nouveaux essais de Joe BRETHERTON et Maxime STEFANI qui s’offre un doublé. La défense Toulousaine fait plier Keighley qui ne marque pas dans ce premier acte. Score à la pause 34-0.

Bis repetita en seconde période, le public Toulousain ne tarde pas à voir les Olympiens marquer, en témoigne l’essai de Guy ARMITAGE à la 43e minute. Le score est de 40-0. À l’heure de jeu, les hommes de Sylvain remettent une couche pour aggraver la marquer à 64-0 ! Grâce notamment au 3e essai personnel de Maxime STEFANI, aux doublés respectifs d’Anthony MARION et Guy ARMITAGE. À cela s’ajoute l’essai de 100 mètres amené par Zac SANTO et conclu par Paul MARCON. Jake SHORROCKS ne manquera aucune transformation en seconde mi-temps. Grâce à un festival offensif et une défense très organisée, le TO s’impose largement 64-0.

Un succès acquis avec la manière, qui est important pour les têtes pour ce dernier match à Ernest Wallon de la phase régulière. Les Olympiens seront, la semaine prochaine du côté des York Knights avant de “recevoir” Swinton et Barrow respectivement à Carcassonne et à Albi. Places disponibles sur billetterie.to13.com