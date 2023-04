Le Toulouse FC en Finale de la Coupe de France !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Historique ! Le Toulouse FC s’est qualifié pour la Finale de la Coupe de France en s’imposant à Annecy (1-2) jeudi soir.

Pour la première fois depuis 1957, le Toulouse FC ira à Paris tenté de ramener la Coupe de France à la maison. Cette année là, les violets s’étaient imposés face à Angers (6-3). Le rêve continue donc jusqu’au 29 avril après ce difficile succès face à Annecy.

Sur une pelouse difficile, les toulousains ont livré leur plus mauvais match de la compétition. Mais à un stade, la victoire est plus importante que le fond. En première période, Toulouse pousse et ouvrira le score par Aboukhal (0-1,36e). Annecy ne se contente pas de défendre et va souffrir la possibilité de revenir au score sur un pénalty juste avant la pause. Bosetti transforme, et le match est relancé. Les locaux reviennent avec plus d’intention et le match se durcit. Puis Chaïbi envoie les violets au Stade de France après une erreur d’Annecy (1-2,85e).

L'histoire s'écrit le 29 avril au Stade de France ⚔️💪



Ensemble, nous nous battrons pour 𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗮𝘂 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗼𝗹𝗲 !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/Dj3iXcqDip — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 6, 2023

Rendez-vous désormais le samedi 29 avril à 21h au Stade de France et dans les rues toulousaines pour la finale de la Coupe de France face à Nantes. Sur France TV, le Maire de Toulouse a indiqué qu’il « va se concerter avec le club et faire en sorte que Toulouse et les Toulousains puissent participer au mieux à cette finale, à cet événement historique ». Un écran géant peut être place du Capitole ?

Parce que l’histoire ne se réécrit pas.

À nous d’écrire 𝗹𝗮 𝗻𝗼̂𝘁𝗿𝗲.



Encore un combat.

Allons chercher ces centimètres. Ensemble. ⚔️#DeboutToujours 😈

𝗔𝘂 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 pic.twitter.com/0IqS6tGmpQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 6, 2023