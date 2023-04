Première nocturne de l’année au Marché Victor Hugo Toulouse

Partager Facebook

Mercredi 19 avril, le Marché Victor Hugo Toulouse donnera sa première nocturne de 2023.

À l’occasion de ce premier rendez-vous de l’année 2023, devenu incontournable dans le quartier Victor Hugo, la recette de cet événement est très simple : un lieu emblématique, une ambiance inégalable et un public impatient. Mélangez délicatement et laissez mijoter quelques jours : la Nocturne de Victor Hugo est prête !

Le Marché Victor Hugo est le plus vieux marché couvert de France, temple de la gastronomie et dont la réputation qu’il s’est créé autour de produits locaux et de commerçants passionnés dépasse largement les frontières de la ville rose et de son agglomération.

Le 19 avril, les toulousains retrouveront l’ambiance festive, conviviale et gourmande au rythme des sets de DJs pour profiter entre amis, en famille ou encore avec des collaborateurs.

Ce sont près de 60 commerçants qui accueilleront le public venu pour déguster les produits locaux et emblématiques des différentes loges qui font l’âme de ce marché qui fête cette année ses 131 ans.

Pour célébrer le retour du Printemps et des beaux jours, l’ensemble des restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, etc du Marché Victor Hugo ont vu les choses en grand et comptent bien faire de ces retrouvailles un moment de partage, d’échange, de découverte, de dégustation, de joie… de fête, comme à leur habitude !