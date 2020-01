Le spectacle Fascination de Mario Luraschi ce weekend à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mario Luraschi présentera son spectacle équestre Fascination ces samedi 25 et dimanche 26 janvier au Zénith de Toulouse.

Le plus spectaculaire des shows équestres en Tournée dans toute la France et à Toulouse. Quand l’art équestre réunit cascades, tradition, poésie et liberté ! Ce grand spectacle, mêlant émotion et audace vous fera rêver pendant près de deux heures !

Pour la première fois, l’homme-orchestre du cheval à la renommée mondiale, Mario Luraschi, se met en scène ! Ce spectacle vient couronner 50 ans de carrière équestre : sur un plateau de 1000m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario vous fera voyager à travers le temps, son histoire du cheval, les grandes fresques du cinéma et de la tradition équestre. Musique, lumières, costumes, pyrotechnie : un véritable show à la gloire du cheval !

Mario Luraschi, cascadeur, dresseur, écuyer, voltigeur, c’est notamment le « Ben Hur » au Stade de France de Robert Hossein, le « Buffalo Bill’s » à Disneyland Paris, « Excalibur » à Las Vegas… Et bien-sûr le cinéma avec plus de 500 films : La folie des grandeurs, L’ours, James Bond Octopussy, Jeanne d’Arc, Lucky Luke, Les Visiteurs, Jappeloup, Napoléon, la série Versailles…

Rendez-vous au Zénith de Toulouse les 25 et 26 janvier 2020.

Mario Luraschi

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

Zénith de Toulouse

www.box.fr