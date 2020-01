Ligue 1 : Difficile déplacement à Lyon pour le TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, Toulouse se déplace à Lyon ce dimanche à 15h pour espérer prendre quelques points sur une terre stérile de toute victoire toulousaine depuis 54 ans !

Les chiffres ne plaident pas en faveur de nos violets. Toulouse reste sur 10 défaites de rang, et n’arrive plus à gagner à l’extérieur depuis plus d’un an : c’était à Nîmes le 19 janvier 2019. Il faudra mettre un terme à cette série noire pour espérer se sauver dans l’élite. Le TFC est actuellement dernier du championnat avec 12 points à six points d’une place de barragiste.

De son côté, Lyon se bat pour retrouver le podium de la Ligue 1. 7e avec 29 points, l’OL espère prendre de précieux points ce weekend pour se replacer à la course à l’Europe. Des lyonnais en forme qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue cette semaine en s’imposant face à Lille. Sans oublier, un huitième de finale de Ligue des Champions qui se dessine en février.

Toulouse est prévenu, Lyon ne laissera pas le moindre point à domicile. Surtout que les toulousains n’a pas gagné en terres lyonnaises depuis 54 ans, c’était un 18 mai 1966. Il va falloir changer l’histoire pour les violets si ils veulent espérer encore le maintien.

Lyon – Toulouse FC

Dimanche 26 janvier

15h

BeIn Sports